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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması

10.09.2021 16:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "FETÖ, PKK, DEAŞ gibi gelecek nesillerimizi zehirleyen terör örgütlerine karşı en iyi mücadelenin 'kaliteli ve nitelikli eğitim' olduğunun farkındayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "FETÖ, PKK, DEAŞ gibi gelecek nesillerimizi zehirleyen terör örgütlerine karşı en iyi mücadelenin 'kaliteli ve nitelikli eğitim' olduğunun farkındayız." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te yapımı tamamlanan Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi'nin açılış törenine katılan Oktay ve beraberindeki heyete Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov da eşlik etti. Eğitim kompleksine gelişinde Kırgız çocuklar tarafından karşılanan Oktay, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, bilgisayar ve kimya sınıflarını gezerek kompleks hakkında bilgi aldı.

Açılışta konuşan Oktay, Kırgızistan'ın Maarif Vakfı ailesine katılması yönünde öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını ve tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti. Türkiye Maarif Vakfının Türkiye'nin gurur vesilesi ve eğitim diplomasisi hamlesi olduğunu belirterek "Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin pergel metaforundaki gibi bir ayağı Anadolu'da sabitken diğer ayağı tüm dünyayı kuşatıcı bir idealle hareket eden Maarif Vakfı, Türkiye'nin sahip olduğu köklü eğitim müktesebatının günümüzdeki bayraktarıdır." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Maarif Okullarının sıralarında aldığı eğitimi, her şeyden önce insanlığın barış ve huzuru için kullanacak zihinlerin yeşereceğini vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Maarif Okulları dünyanın dört bir yanında Nurettin Topçu'nun, 'Bize bir insan mektebi lazım. Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun; her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın; hikmete hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin.' diyerek ifade ettiği maarif tahayyülüne hayat vermektedir. Bişkek Maarif Okulları da Orta Asya'da açılan ilk maarif eğitim kompleksi olarak hem Kırgızistan eğitim hayatına değer katacak hem de Kırgızistan'a değer katan gençler yetiştirecektir. Gönül coğrafyamızdaki tüm Maarif Okullarında olduğu gibi Bişkek'te de maziden atiye köprü kurarak ülkesini geleceğe taşıyacak vizyoner gençler filizlenecektir."

"Kırgızistan, Türkiye Maarif Vakfı'nın eğitim kurumu açtığı 46'ncı ülke"

Kırgızistan'ın en gözde öğrencilerini yetiştirecek Maarif Vakfının Bişkek eğitim kompleksinde, okul öncesinden liseye her kademede eğitim vereceğini aktaran Oktay, "Kırgızistan, Türkiye Maarif Vakfının eğitim kurumu açtığı 46'ncı ülkedir." ifadesini kullandı.

Oktay, şöyle devam etti:

"Biz, Türkiye ve Kırgızistan olarak ortak tarihe, din ve dile sahip iki kardeş ülkeyiz. Kırgızistan'ın en gözde öğrencilerini yetiştirecek Maarif Vakfının Bişkek eğitim kompleksinde, okul öncesinden liseye her kademede eğitim verilecektir. Türkiye Maarif Vakfı'nın uluslararası tecrübesiyle okulumuzda zenginleştirilmiş Türkçe derslerinin de dahil olduğu Kırgızca dahil dört dilli eğitim verilecek olması takdire şayandır. Az önce bir kısmını görme imkanı bulduğum eğitim kompleksinde laboratuvarlar, açık ve kapalı spor alanları, ses ve görsel sanatlar, robotik kodlama ve bilgisayar atölyeleri her eğitim kademesine uygun olacak şekilde yer almaktadır. Geleceğin mesleklerini öğrenecek gençlerden bahsediyoruz.

Sevgili öğrenciler; okulunuzda kendi anadiliniz, milli kültür ve değerlerinizden kopmadan, çağımızın olmazsa olmaz yetenek ve becerileriyle donanacaksınız. Buradan çok dilli ve çağın gerekliliklerine göre yetişmiş şekilde mezun olacaksınız. Her biriniz, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesinde birer gönüllü elçi olarak inşallah mezun olacak ve öğrenim yolculuğunuza Maarifli olmanın sizlere kattıklarıyla devam edeceksiniz. Tüm velilerimiz, sizlere kayıt döneminde gösterdiğiniz büyük teveccüh için teşekkür ediyoruz. Bu teveccüh, Türkiye Maarif Vakfının Bişkek dışında Kırgızistan'ın diğer güzel şehirlerinde de eğitim kurumu açma yönündeki irademizi güçlendirmektedir. Hepiniz Türkiye Maarif Vakfı ailesine hoş geldiniz, Rabb'im yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Güçlü eğitici kadrosu, kaliteli eğitim araç gereçleri ve uluslararası standartlarda kaliteli eğitim programıyla Türkiye Maarif Vakfı okullarının Bişkek'te eğitimde bir marka olacağına yürekten inanıyorum. Bütün dünyada olduğu gibi."

"Terör örgütlerine karşı en iyi mücadelenin kaliteli ve nitelikli eğitim"

Eğitim kisvesi altında terör örgütü üyelerinin gençlerin ve çocukların berrak, temiz zihinlerini zehirlemesine asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Oktay, "FETÖ, PKK, DEAŞ gibi gelecek nesillerimizi zehirleyen terör örgütlerine karşı en iyi mücadelenin kaliteli ve nitelikli eğitim olduğunun farkındayız." dedi. Oktay, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Kırgızistan'da bulunan eğitim merkezi sayımızı artırarak Türkiye-Kırgızistan eğitim iş birliğini güçlendirmeye ve bu vesileyle yeni gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Türkiye Maarif Vakfının Bişkek okulunun Kırgızistan'a, Bişkek'e ve kardeş Kırgızistan halkına hayırlı olmasını diliyorum. Okulun Kırgızistan'a kazandırılmasında tüm emeği geçenlere ve Kırgız dostlarımıza teşekkür ediyorum. Okulda görev yapan öğretmenlerimiz ile eğitim gören öğrencilerimize yeni başlayan eğitim-öğretim döneminde başarılar diliyor, Kovid tedbirlerine dikkat ederek bu dönemi sağlıkla tamamlamanızı temenni ediyorum."

Turkovac'ın FAZ3 çalışmalarına katkı verecek

Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni de ziyaret eden Oktay, burada Türkiye'den gelen sağlık personeliyle sohbet etti. Hastanede incelemelerde bulunan Oktay, yetkililerden bilgi aldı. Oktay, ayrıca yerli aşı Turkovac'ın FAZ3 çalışmalarına ilişkin Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin de onay aldığı müjdesini verdi.

Oktay, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini de ziyaret ederek okulun faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Kırgızistan, fuat oktay, Türkiye, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi'nin açılış töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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