Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Geçmişte başkalarından parasını vererek alamadığımız ürünleri tüm dünyaya ihraç eder duruma gelmiş durumdayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçmişte başkalarından parasını vererek alamadığımız ürünleri bugün biz tüm dünyaya ihraç eder duruma gelmiş durumdayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da bir otelde Savunma Sanayii Akademisi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi çerçevesinde düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin kalkınma iradesinin bilgi üretme kapasitesini sahaya yansıtan, karar alma süreçlerini güçlendiren ve kurumsal yapıları uzun vadeli hedefler etrafında bütünleştiren bir anlayışla şekillendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi çok önceden gördüğünü ve önemli mesafeler aldığını kaydeden Yılmaz, "İyi ki yola erken çıkmışız. Dünyamızın bugün içinden geçtiği sürece baktığımız zaman bunun önemini çok daha iyi anlıyoruz. Bugün dünyada güç siyasetinin egemen olduğu bir ortamdayız. Uluslararası kurumların, kuralların zayıfladığı, uluslararası hukukun etkili olamadığı bir dönemdeyiz. Özellikle bu dönemde ülkelerin kendi yetkinliklerine dayalı bir gelişim sergilemeleri çok daha kritik hale gelmiş durumda. Teknoloji ve bilgi üretemeyen, sadece teknolojik ürünler tüketen toplumların geleceği olamaz. Bilim ve teknoloji üretip, bunu kalkınma süreçlerine yaygınlaştıran ülkelerin geleceği inşa ettiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda çok büyük başarı ortaya koymuş durumda. Geçmişte başkalarından parasını vererek alamadığımız ürünleri bugün biz tüm dünyaya ihraç eder duruma gelmiş durumdayız" ifadelerine yer verdi.

"Tarihimizde ilk defa savunma sanayiinde çift haneli ihracat rakamlarına ulaşmış olduk"

Savunma sanayii ihracatının geçen yıl aralık ayında aylık 2 milyar dolar, yıllık ise 10 milyar doların üstüne çıktığına dikkati çeken Yılmaz, "Tarihimizde ilk defa savunma sanayiinde çift haneli ihracat rakamlarına ulaşmış olduk. Bu hepimize büyük bir gurur verdi. Bu konuda da emeği geçenleri yürekten tebrik ediyoruz. 185 ülkeye ihracat yapıyoruz, 230 kalemde çeşitlilik sağlamış durumdayız ve artık Türkiye küresel bir oyuncu. 3 bin 500'ü aşkın firmamız var, bin 400'ün üzerinde proje yürütülüyor. Bu alanda 100 bin doğrudan istihdam var. 20 milyar doların üzerinde ciro büyüklüğüne ulaşmış durumdayız" diye konuştu.

"Ekonomimizin tamamında teknolojiye dayalı yüksek katma değerli bir yapı inşa etmemiz açısından son derece önemli"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, savunma sanayiinde elde edilen yetkinliklerin zamanla ekonominin tamamına sirayet ettiğini belirterek, "Diğer sektörleri de etkiliyor, dönüştürüyor. Buradaki çaba sadece savunma sanayii ile ilgili değil, ekonomimizin tamamında teknolojiye dayalı yüksek katma değerli bir yapı inşa etmemiz açısından son derece önemli. Bu açıdan da daha bütüncül olarak bakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu fırsatları sadece belli çevrelerdeki insan kaynağına değil, tüm Türkiye'ye taşımamız lazım"

Yetenek yönetiminin kamu, üniversiteler ve özel sektör tarafından ortak biçimde sahiplenilmesi gereken bir alan olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bu zirvenin en güzel taraflarından biri de bu, işin içinde kamu, özel sektör ve üniversiteler var. Bunu bir araya getirmek işin anahtarı diye inanıyorum. Kamunun rolü; hedefleri ortaya koymak, standartları belirlemek, koordinasyonu sağlamak ve fırsat eşitliğini güçlendirmektir. Ülkemizin neresinde doğmuş olursa olsun, hangi sosyoekonomik geçmişten geliyor olursa olsun tüm gençlerimize bu alanın bir fırsat olarak sunulması lazım. Sadece metropollerde, belli okullarda ve çevrelerdeki insan kaynağına değil bu fırsatları tüm Türkiye'ye taşımamız lazım. Bir çocuğumuz hangi yöremizde doğmuş olursa olsun 'çalışırsam ben de ileride bu noktaya gelebilirim' diyebilmelidir. Bunu dedirttirebildiğimiz zaman topyekun kalkınma dediğimiz hadise de gerçekleşmiş olur diye inanıyorum. Bu bakış açısıyla insan kaynaklarına yatırımı Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin de en stratejik alanı olarak görüyoruz" dedi.

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgesel kariyer fuarlarının da önemli olduğunu düşünüyoruz. 1 milyondan fazla öğrenci ve mezunumuzu işverenlerle ve kariyer imkanlarıyla bu ortamlarda buluşturduk. Bunlar da çok değerli faaliyetler. TEKNOFEST gibi bir marka haline gelmiş faaliyetlerin de altını çizmek isterim. Orada da benim en önemli gördüğüm husus şu; çocuklarımıza, gençlerimize bu heyecanı tattırmak ve özgüven kazandırmak. Bunu yaptığınız zaman gerisi bir şekilde kendiliğinden geliyor. Bu fuarları yalnızca birer tanıtım alanı değil, karşılıklı etkileşime dayalı bilgilendirme, yönlendirme ve rehberlik alanları olarak konumlandırıyoruz. Böylece gençlerimizin iş dünyasını yakından tanımalarını, beklentileri doğru okumalarını ve kariyerlerini daha bilinçli şekilde yönlendirmelerini sağlayarak istihdam edilebilirliklerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz." - ANKARA