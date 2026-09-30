Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan Polat ifade sırasında fenalaştı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan Polat ifade sırasında fenalaştı

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Sanal medyada paylaşılan bir görüntü nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatılan Dilan Polat gözaltına alındı. İfade işlemleri için adliyeye getirilen Polat, savcılıkta ifade verdiği sırada fenalaşınca odaya sağlık ekipleri çağrıldı.

Dilan Polat hakkında yeni bir adli süreç başladı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade işlemleri devam ederken fenalaşan Polat için sağlık ekipleri çağrıldı.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

İFADE SIRASINDA FENALAŞTI

Dilan Polat'ın savcılıktaki ifade işlemleri sırasında fenalaştığı belirtildi. Bunun üzerine ifade odasına sağlık ekipleri çağrıldı.

Polat'ın sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

HANGİ SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURULDUĞU NETLEŞMEDİ

Soruşturmanın Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, Polat'ın hangi söz veya paylaşımının soruşturmaya konu olduğuna ilişkin doğrulanmış ayrıntı şu aşamada bulunmuyor.

Polat'ın savcılık işlemlerinin ardından hakkında nasıl bir karar verileceği de henüz belli değil.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Dilan Polat ifade sırasında fenalaştı - Son Dakika
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