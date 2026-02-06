Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı, karar ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na Yunus Elitaş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na Yunus Elitaş atandı. SGK'da açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün ise görevden alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda (BDDK) İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, Üyeliklerine ise Olcay Turan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ve Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Rıfat Koray Köprülüoğlu atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK, görevden alındı. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ayhan Işık, Bursa il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gürhan Çokgezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Selehattin Kal atandı. - ANKARA