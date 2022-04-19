Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un salona gelişi
Çalıştayı takip eden katılımcılar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rusya- Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri: Tehditler ve Fırsatlar Çalıştayı"nın açılışında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Mevcut durum, Batının Türkiye ile yeni bir ilişki tarzı benimsemesini zorunlu kılmaktadır' - Son Dakika