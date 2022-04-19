Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Mevcut durum, Batının Türkiye ile yeni bir ilişki tarzı benimsemesini zorunlu kılmaktadır" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Mevcut durum, Batının Türkiye ile yeni bir ilişki tarzı benimsemesini zorunlu kılmaktadır"

19.04.2022 11:37

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un salona gelişi Çalıştayı takip eden katılımcılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rusya-Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri: Tehditler ve...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un salona gelişi

Çalıştayı takip eden katılımcılar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rusya- Ukrayna Savaşı ve Türkiye'ye Etkileri: Tehditler ve Fırsatlar Çalıştayı"nın açılışında konuştu. (1)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Mevcut durum, Batının Türkiye ile yeni bir ilişki tarzı benimsemesini zorunlu kılmaktadır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Mevcut durum, Batının Türkiye ile yeni bir ilişki tarzı benimsemesini zorunlu kılmaktadır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Mevcut durum, Batının Türkiye ile yeni bir ilişki tarzı benimsemesini zorunlu kılmaktadır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Mevcut durum, Batının Türkiye ile yeni bir ilişki tarzı benimsemesini zorunlu kılmaktadır

YORUMLAR
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Fahrettin Altun, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Mevcut durum, Batının Türkiye ile yeni bir ilişki tarzı benimsemesini zorunlu kılmaktadır' - Son Dakika


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