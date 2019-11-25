Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "resim" dalında Devrim Erbil, "geleneksel...
Son Dakika Kültür Sanat Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne 'resim' dalında Devrim Erbil, 'geleneksel... - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "resim" dalında Devrim Erbil, "geleneksel...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "resim" dalında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" dalında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban ve "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "resim" dalında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" dalında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban ve "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü.

Devrim Erbil, Doğan Kuban, Fuat Başar, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:16 Kaynak: AA
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