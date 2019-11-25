Son Dakika › Kültür Sanat › Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne 'resim' dalında Devrim Erbil, 'geleneksel... - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "resim" dalında Devrim Erbil, "geleneksel...
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne "resim" dalında Devrim Erbil, "geleneksel sanatlar" dalında Fuat Başar, "mimarlık" alanında Doğan Kuban ve "sosyal bilimler" alanında ise Ahmet Yaşar Ocak layık görüldü. Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki! Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek