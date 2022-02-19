"Kitap fuarları düşüncenin, duygunun, okuyucunun bir araya geldiği çok güzel panayırlardır" - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi tarafından organize edilen '7'nci Kitap Fuarı' kitapseverlere kapılarını açtı. Açılışta okuyucularıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kitap fuarları düşüncenin, duygunun, aklın, kalbin, kitabın yazarın, okuyucunun bir araya geldiği çok güzel panayırlardır" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından, her sene geleneksel olarak düzenlenen Kitap Fuarının bu sene 7.'si kitapseverlere kapılarını açtı. 115 yayınevi, 450 yazarın konuk edildiği fuar açılışına; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Yayıncılar Federasyon Başkanı Münir Üstün, onur konuğu Mustafa Kutlu'nun oğlu Murat Kutlu ve birçok kitapsever katıldı. Program, okunan İstiklal Marşı'nın ardından Üsküdar'ı anlatan kısa film gösterimi ile başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, fuarda kitapseverler için kitaplarını imzaladı.

"ÜSKÜDAR KİTAP FUARI'NIN 7.'SİNİN DÜZENLENİYOR OLMASINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM"

Fuar açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Kudüs'ten selam ile başlamak istiyorum. Kitap fuarları gerçekten düşüncenin duygunun, aklın, kalbin, kitabın yazarın, okuyucunun bir araya geldiği çok güzel panayırlar. Bu anlamda da Üsküdar Kitap Fuarı'nın 7.'sinin düzenleniyor olmasından dolayı tebrik ediyorum. Nihayet hamdolsun, 'birinci geleneksel falanca' demenin ötesine geçmiş oluyorsunuz. 7.'siyle bu geleneğin artık inşa edilmekte olduğunu da ispat etmiş oldunuz. Bundan dolayı da tebrik ediyorum" dedi.

"HARİKA BİR ATMOSFER, KATILIMCILARIN ZİYARETÇİLERİN YÜZDE 80'İ GENÇLERDEN OLUŞUYOR"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise, "Bu yıl 7.'sini düzenlediğimiz kitap fuarına ilgi ve alaka muhteşem. Mükemmel bir izdiham var. Söz konusu kitapsa izdiham muazzam olur. Gerçekten Üsküdar'daki bu ilgi alaka doğrusu bizi de ziyadesiyle mutlu etti. Gençleri tebrik ediyor ve kutluyorum. Bu fuarların en güzel yanı katılımcıların ziyaretçilerin yüzde 80'i gençlerden oluşuyor. Harika bir atmosfer, kitap fuarı 27 Şubat'a kadar devam edecek. 115 yayınevi var ve 450 yazar burada okurlarıyla buluşacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan açılış sonrası Başkan Hilmi Türkmen, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a İslam tarihinin en eski atlasını takdim etti. Üsküdar 7. Kitap Fuarı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde 27 Şubat tarihine kadar kitapseverleri ağırlayacak.

(Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat/İHA)