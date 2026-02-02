Cumhuriyet'in 103. Yılı Kutlandı - Son Dakika
Cumhuriyet'in 103. Yılı Kutlandı

02.02.2026 13:55
Eskişehir'de öğrenciler, 103 Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 103. yılını kutladı.

Yarıyıl tatili sonrası ders başı yapan öğrenciler, BandoESES eşliğinde 103 Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 103. yılını büyük bir gururla kutladı.

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte ders başı yapan öğrenciler anlamlı bir etkinliğe imza attı. Cumhuriyet'in 103. yılına özel olarak düzenlenen törende, BandoESES'in marşları eşliğinde 103 adet Türk bayrağı açan öğrenciler okul bahçesinde görsel bir şölen oluşturdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, milli birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

"Bayrağın dalgalandığı her yerde onur vardır"

Törende öğrencilere seslenen Okul Müdürü Süleyman Sırrı Kabadayı, bayrağın Türk milleti için taşıdığı anlama dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Değerli geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerimiz; bugün özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımıza bir kez daha sevgimizi ve saygımızı ortaya koymak için toplandık. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde bağımsızlık vardır, onur vardır, başı dik bir Türk milleti vardır."

Etkinlik, öğrencilerin okuduğu şiirlerinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

