Güncel

Cumhuriyetçiler 'Kurtuluş Programı'nı Açıkladı

15.01.2026 13:17
Cumhuriyetçiler, yeni bir laik ve bağımsız cumhuriyet kurma amacını vurguladı ve NATO'ya karşı çıktı.

Haber: Berkay BULGAN

(ANKARA) - Cumhuriyetçiler Kurultayı, "Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik tabloya karşı" hazırladıkları "Kurtuluş Programı" raporunu kamuoyuyla paylaştı. Programda konuşan Erhan Nalçacı, "Cumhuriyetçiler Birliği, cumhuriyeti yeniden kurmayı amaçlıyor" dedi.

Ankara'da düzenlenen basın toplantısında açılış konuşmasını yapan Erhan Nalçacı, "1923 Cumhuriyeti"nin kurum ve ilkelerinin yitirildiğini" ileri sürerek, "Piyasa diktatörlüğüne karşı laik, bağımsız ve emekten yana yeni bir cumhuriyet" çağrısı yaptı.

Türkiye'nin ve dünyanın kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayan Nalçacı, Kemalist, yurtsever ve sosyalistleri "Cumhuriyetçilerin Birliği" çatısı altında buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Erhan Nalçacı, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

"Artık laik bir ülkeden bahsedemiyoruz. Artık bir halkçılıktan bahsedemiyoruz; tamamen bir piyasa diktatörlüğü içine yuvarlanmış durumdayız. Artık bağımsızlıktan, iktisadi ve siyasi bağımsızlıktan bahsedemiyoruz. Ülke tam anlamıyla bir bağımlılık gösteriyor. ve bir yurttaşlıktan bahsedemiyoruz. Artık seçme seçilme hakkının bile insanların elinden alındığı bir dönemin içindeyiz.

Dolayısıyla Cumhuriyetçilerin birliği, bir cumhuriyeti yeniden kurmayı amaçlıyor. Bu cumhuriyet; laik tabiatlı olacaktır, bağımsız olacaktır. Hem siyasi hem iktisadi olarak bağımsız olacaktır ve emekten yana olacaktır. Piyasaya dayanmayan, halkçı, emekten yana bir cumhuriyet olacaktır. Bunlar bizim asgari temellerimiz, müştereklerimiz. Halkımızın ufkunu açmak istiyoruz. Aslında yeni bir Cumhuriyetin kurulabileceği ve onun için de gerçekten bizim yaşayabileceğimiz bir Cumhuriyet olacağını göstermek istiyoruz. Bunun mümkün olduğunu, bizim irademize bağlı olduğunu, bizim cesaretimize bağlı olduğunu ortaya koyacağız."

"NATO'dan tamamen çıkılması gerektiğini savunuyoruz"

Kasım ayından bu yana süren çalıştaylar sonucunda oluşturulan "Kurtuluş Programı"nın detaylarını paylaşan Nalçacı, programın temel taşlarını laiklik, tam bağımsızlık ve kamucu ekonomi olarak sıraladı.

Dış politika ve savunma başlığında NATO üyeliğini eleştiren Nalçacı, "Dış politikada NATO konusu önemli. Çünkü halen NATO üyeliği bir reel politika konusu olarak görülüyor. NATO'nun Türkiye'yi asla koruyamayacağını düşünüyoruz. Çürümüş bir emperyalist sistemle karşı karşıya olduğumuzu ve NATO'dan tamamen çıkılması gerektiğini savunuyoruz. Düzenin çok güçlü olduğunu düşünenler var. Evet, güçlü olduğu yanlar var ama çok da zayıf olduğu yanlar var. Bunları tartışmayı açıyoruz. Düzenin zayıflıklarını ve bize olanak tanıyan yönlerini tartışmaya açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

13:23
