Curling 1. Lig Müsabakaları Tamamlandı

Curlingde Taner Şancı 1. Lig müsabakaları tamamlandı.

Yakutiye ilçesindeki Curling Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 9 gün süren organizasyona kadın ve erkeklerde 10'ar takım katıldı.

Müsabakalar sonunda erkeklerde Tekirdağ Curling Spor Kulübü ve Erzurum GSİM Spor Kulübü, kadınlarda ise Narman Spor Kulübü ve 3200 Akademi Spor Kulübü, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.