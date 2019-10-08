Son Dakika Haberleri: Çürüyen ağacın yola devrilmesi güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Çürüyen ağacın yola devrilmesi güvenlik kamerasında

Çürüyen ağacın yola devrilmesi güvenlik kamerasında

47 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, gövdesi çürüyen iğde ağacının yola devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, gövdesi çürüyen iğde ağacının yola devrilmesi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muhittin Mahallesi Ahmet Priştina Caddesi'nde bir iğde ağacı, gövdesi çürüdüğü için yola devrildi.

Vatandaşlar, ağacın yoldan kaldırılması için belediye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden Sadık Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacın, yayaların ve araçların arasına devrildiğini anlatarak, "Bu iğde ağacı uzun yıllardan beri burada duruyor. Köküne yakın bir kısmındaki çürümeyi fark ederek belediye ekiplerine defalarca uyarıda bulunduk. Ancak kimse sesimizi duymadı." dedi.

Bu arada ağacın devrilme anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çürüyen ağacın yola devrilmesi güvenlik kamerasında

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:51 Kaynak: AA
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