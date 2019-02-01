Son Dakika Haberleri: Cw, Bu Yıl Dizi Şov Yapacak: İşte 2019-20 Sezonunda Yayınlanacak Diziler

Cw, Bu Yıl Dizi Şov Yapacak: İşte 2019-20 Sezonunda Yayınlanacak Diziler

1 saat önce

Son dönemde özellikle Arrow ile büyük bir atılım yapan CW Network, yeni sezonun dizilerini açıkladı.

Cw, Bu Yıl Dizi Şov Yapacak: İşte 2019-20 Sezonunda Yayınlanacak Diziler, System.String[]
2006-2007 televizyon sezonunda yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir ivme yakalayan CW Network, yeni sezonda da önemli yapımlarla karşımıza çıkacak. Paramount ve Warner Bros ortaklığında kurulan kanal, hem yeni yapımlarla hem de The Flash ve Arrow gibi ünlü serileriyle yakaladığı ivmeyi koruyacak.



2019-20 Sezonunda Yayınlanacak Diziler



Charmed


Legacies


Black Lightning


Dynasty


Riverdale


Arrow


DC's Legends of Tomorrow


The Flash


Supergirl


Supernatural



Yeni sezonla ilgili heyecanını paylaşan CW Network'ün Başkanı Mark Pedowitz, konuyla ilgili şunları söyledi:

"CW klasiği dizilerimizin yeni sezon anlaşmalarının erkenden yapılması bize çok iyi bir güç verdi. 2019-20 sezonunda yayınlanacak olan dizilerimiz sadece bir başlangıç. Bu yapımlar bizim çok platformlu stratejimiz için büyük önem arz ediyor. Mayıs ayından itibaren planladığımız yeni gösterilerle ivmeyi yakalayacağız."
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:46 

Teknoloji
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