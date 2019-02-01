Cw, Bu Yıl Dizi Şov Yapacak: İşte 2019-20 Sezonunda Yayınlanacak Diziler
1 saat önce
Son dönemde özellikle Arrow ile büyük bir atılım yapan CW Network, yeni sezonun dizilerini açıkladı.
2006-2007 televizyon sezonunda yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir ivme yakalayan CW Network, yeni sezonda da önemli yapımlarla karşımıza çıkacak. Paramount ve Warner Bros
ortaklığında kurulan kanal, hem yeni yapımlarla hem de The Flash ve Arrow gibi ünlü serileriyle yakaladığı ivmeyi koruyacak.
2019-20 Sezonunda Yayınlanacak Diziler
Charmed
Legacies
Black Lightning
Dynasty
Riverdale
Arrow
DC's Legends of Tomorrow
The Flash
Supergirl
Supernatural
Yeni sezonla ilgili heyecanını paylaşan CW Network'ün Başkanı Mark Pedowitz, konuyla ilgili şunları söyledi:
"CW klasiği dizilerimizin yeni sezon anlaşmalarının erkenden yapılması bize çok iyi bir güç verdi. 2019-20 sezonunda yayınlanacak olan dizilerimiz sadece bir başlangıç. Bu yapımlar bizim çok platformlu stratejimiz için büyük önem arz ediyor. Mayıs ayından itibaren planladığımız yeni gösterilerle ivmeyi yakalayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:46
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