ÇYDD'den İzzet Çapa Açıklaması - Son Dakika
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ÇYDD'den İzzet Çapa Açıklaması

ÇYDD, İzzet Çapa'nın kitabından derneğe bağış yapıldığı iddialarını yalanladı.

10.03.2025 13:24
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(ANKARA) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İzzet Çapa'nın son kitabının gelirlerinin derneğe bağış için toplu olarak satın alındığı iddiaları üzerine, "Derneğimiz hesabına böyle bir bağışın geçmediğini belirtiriz" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, iş insanı gazeteci-yazar İzzet Çapa'nın son kitabının gelirlerinin derneğe bağış için toplu olarak satın alındığına ilişkin iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş insanı ve yazar İzzet Çapa'nın son kitabının gelirlerinin derneğimize bağışlandığı ve kitabın derneğimize bağış için toplu olarak satın alındığına ilişkin sosyal medya hesaplarında haberler ve paylaşımlar olduğunu görmekteyiz.

Şeffaflığı ve güvenilirliği ile kamuoyunda yüksek saygınlığı olan bir sivil toplum örgütü olarak, kurumumuzun süreçleri ve bilgisi dışında yapılan bu paylaşım ve haberleri onaylamadığımızı, adı geçen yazar ile bir bağış sözleşmemiz olmadığını dolayısıyla derneğimiz hesabına böyle bir bağışın geçmediğini belirtiriz."

İzzet Çapa, Sedat Peker'in, gelirini ÇYDD'ye kız öğrencilerin eğitimi için bağışladığı ikinci kitabı, "Bu Kitabı Tersten Okuyun"dan 5 bin adet sipariş verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Kültür Sanat, İzzet Çapa, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

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