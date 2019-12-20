Daday Atlı Terapi Merkezi'nin teknik çalışma toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Daday Atlı Terapi Merkezi'nin teknik çalışma toplantısı yapıldı - Son Dakika

Daday Atlı Terapi Merkezi'nin teknik çalışma toplantısı yapıldı

6 saat önce

Daday Kaymakamlığı tarafından Dereköyünde bulunan ve şuan kapalı olan Prof. Dr. Fahri Ecevit Yatılı Bölge Okulunun bulunduğu yere yapılması planlanan Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisinin yapımı için teknik toplantı yapıldı.

Daday Atlı Terapi Merkezi'nin teknik çalışma toplantısı yapıldı, System.String[]

Daday Kaymakamlığı tarafından Dereköyünde bulunan ve şuan kapalı olan Prof. Dr. Fahri Ecevit Yatılı Bölge Okulunun bulunduğu yere yapılması planlanan Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisinin yapımı için teknik toplantı yapıldı.


Daday Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında Hükümet Konağı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen teknik toplantıda proje ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.


İl Özel İdaresi Mimarı Aynur Uzuner Akpınar, İnşaat Mühendisi Seyfettin Bilgin, Makine Mühendisi Akın Bahçeci, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kerim Akpınar, İhale Komisyonu Görevlileri İnşaat Teknikeri Mehmet Yazıcı, Elektrik Teknikeri Ömer Latif Karagözoğlu ve Birlik Müdürü Vekili Bahattin Tiftik'in de hazır bulunduğu toplantıda Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Tesisinin yapımının takibi ve kontrollüğünü yapacak olan İl Özel İdaresi Teknik Ekibinden oluşan heyet projeyi inceledi. Projede belirlenen eksik ve hataların giderilerek toplantının ileri bir tarihte tekrar yapılmasına karar verildi.


Projenin model bir proje niteliği kazanması için projeye yönelik teknik eksik ve aksaklıkların giderilerek bir an önce ihale ilanına çıkılması hususunda talimat veren Kaymakam Kemal Balaban, projenin en kısa zamanda bitirilmesi için çalışmalara en kısa sürede başlanacağını bildirdi. - KASTAMONU

Akpınar, Hükümet, Balaban, Daday, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu
Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin milli menfaatleridir

Son Dakika Haberleri
22:03 Bostancı: "AK Parti büyücülük mü yaptı acaba, hokus pokusla mı götürüyor işi? Böyle bir şey yok" - Son Dakika
21:58 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
21:58 Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
21:58 "Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu" başladı - Son Dakika
21:54 Tekirdağ'da Çin'in Doğu Türkistan'da insan hakları ihlallerine karşı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:09:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Daday Atlı Terapi Merkezi'nin teknik çalışma toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]