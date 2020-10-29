Dağ bisikleti sporcusu Emirhan'ın hedefi Dünya Kupası - Son Dakika

Dağ bisikleti sporcusu Emirhan'ın hedefi Dünya Kupası

29.10.2020 11:45

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve Türkiye birincilikleri bulunan dağ bisikleti sporcusu Emirhan Eroğlu, dünya kupasına katılmayı hedefliyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan ve Türkiye birincilikleri bulunan dağ bisikleti sporcusu Emirhan Eroğlu, dünya kupasına katılmayı hedefliyor.

2017 ve 2020 yıllarında Türkiye Downhill Şampiyonası Elite kategoride şampiyon olan 22 yaşındaki Emirhan Eroğlu, gözünü Dünya Downhill Şampiyonası'na dikti.

5 yaşından itibaren bisiklet kullanan Emirhan, dağ bisikletini 4 yıldır profesyonel olarak yapıyor.

İlk zaferini 2017 yılında Kayseri'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda alan ve daha sonra birçok dereceler elde eden Emirhan, yarışmalardaki kazalarda çok sayıda sakatlık yaşasa da bisiklet sevgisini bırakmıyor.

Bisikletiyle bir bütün olan Emirhan, yaptığı akrobasi hareketleriyle de adete izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

"Yaptığım spor oldukça riskli"

Emirhan Eroğlu, AA muhabirine, bisikletin üzerinde mutlu, hedeflerinin de büyük olduğunu söyledi.

Başarılı sporcu, 4 yıl önce iyi bir bisiklet alarak dağ bisikletine tam manasıyla başladığını ifade ederek, "Bu sporu daha önce de yapıyordum ama downhill bisikletle yapmıyordum. Doğru bisikleti bulmak sosyal medya üzerinden gerçekleşti. Normal bir bisikletle bu sporu yapıyordum ama daha iyi bir bisiklet alarak sporu tam manasıyla yapmaya başladım. Bisikleti aldıktan 1 ay sonra Kayseri'de Erciyes yarışlarına katıldım. Türkiye Şampiyonasıydı. Daha sonra o turnuvada şampiyonluğum geldi ve resmiyete o zaman döküldü. 5 yaşında iki tekerlekli bisiklet sürmeye başladım ve öğrendim ama tepe iniş sporunu dört yıla yakındır yapıyorum." diye konuştu.

Emirhan, bisiklet sporunun bazı riskleri olduğuna değinerek, kullandığı bisikletin dağ bisikleti olarak geçtiğini belirtti.

Yaptığı spor dalında sadece iniş olduğunu anlatan Emirhan, "Çıkış hiç yok. 4 kilometrelik bir parkuru oluyor, zor parkurlar. İniş zamanı hesaplanıyor sadece. Yaptığım spor oldukça riskli, yapmak isteyenler varsa bisikletten önce ekipmanlarını almalılar. Kask ve dizlik kesinlikle almalılar." dedi.

Yarışma öncesi heyecanlı ve bir o kadar stresli olduğunu aktaran Emirhan, şunları kaydetti:

"Tabii ki heyecan oluyor ama yarış esnasında belli bir süreden sonra hızla veya parkura olan heyecanınız normale dönüyor fakat yarışma esnasında yarış sırası beklerken oturduğum yerde heyecanlanıyorum çünkü çok fazla şey düşünüyorum. Düşer miyim, süre kaygısı oluyor. Kendimize zorlayan parkurları denemeye çalışıyoruz. O zaman parkur zorluğundan dolayı stres yapabiliyorum. Mental olarak yorulsak da onu yaptığında insan mutlu oluyor."

Hedef dünya kupası

Dünya kupasına katılma hedefi olduğunu anlatan Emirhan Eroğlu, "Yarışlarda aldığım başarılar üniversite puanıma ilk olarak katkı sağladı. Şu anda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde BESYO kazandım. Orada antrenörlük okuyorum. İleriye yönelik dünya kupasına katılmak burada derece yapmak istiyorum ama cidden zor ve maliyetli bir iş. Ayrıca dünya kupasına katılabilmek için bir sürü yarışmadan birincilikler ve puanlar almak gerekiyor. Bunun için çok çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Vücudunun 4 farklı yerinde yarışlarda yaşadığı kazalardan kırıkları olduğunu belirten Emirhan, şöyle devam etti:

"Her gün ufak tefek sakatlıklar geçiyoruz ama bunların yanı sıra İstanbul'da belediyeye ait bir yer var orada sağ köprücük kemiğimi kırdım. El parmaklarımın hemen hemen hepsi kırık. Kaburgamda bir çatlak var. Ayak parmağımda ve ayak topuğumda çatlaklar var. 1,5 ay sakatlık sürem oldu. Çevremde bu sporu yapan arkadaşlarımdan daha büyük sakatlıklar geçirenler oldu, 4 ay bisiklete binemediler hatta bazıları iyileşemedi bile. Mesela geçtiğimiz ay katılmış olduğum Erciyes'teki turnuvada çok büyük kazalar geçirdim ama hiçbirinde büyük bir sakatlığım olmadı. Sol orta parmağım kırıldı."

Dağ bisikleti sporcusu Emirhan'ın hedefi Dünya Kupası
Dağ bisikleti sporcusu Emirhan'ın hedefi Dünya Kupası
Dağ bisikleti sporcusu Emirhan'ın hedefi Dünya Kupası
Dağ bisikleti sporcusu Emirhan'ın hedefi Dünya Kupası

Dünya Kupası, Bisiklet, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağ bisikleti sporcusu Emirhan'ın hedefi Dünya Kupası - Son Dakika

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