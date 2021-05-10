Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor - Son Dakika

Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor

10.05.2021 13:56

Ordu'da kendiliğinden yetişen ve saatlerce emek verilerek toplanan dağ çilekleri, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacını karşılıyor. 4 saat gibi bir sürede ancak bir kilo toplanabilen çileklerin kilosunun ise 150-200 liradan alıcı bulduğu öğrenildi.

Dağ çileği dağlarda ve yüksek vadilerde kendiliğinden yetişiyor. Halk arasında 'yaban çileği' olarak bilinen ve doğal ortamda yetişen dağ çilekleri toplanmaya başladı. Kimileri kendi ihtiyaçları için çilekleri toplarken, kimileri ise ek geçim kaynağı olarak çileği satmayı tercih ediyor.

TOPLAMAK SABIR İSTİYOR

Bir kişinin yaklaşık 4 saatte bir kilogram toplayabildiği ve kilogramının 150 ile 200 TL arasında olan dağ çileğini toplamak ise dikkat ve sabır istiyor. Fındık bahçeleri, ormanlık alan ve günlük yaşamın olduğu yerlerde yetişen dağ çileğinin lezzeti ve kokusu ise adından söz ettiriyor.

4 saatte bir kilo toplanabilen dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor

"KOKUSU BİLE HER ŞEYE DEĞER"

Sefaköy Mahallesi'nde reçel yapmak için dağ çileği topladıklarını söyleyen Ersin Ezgü, doğada kendiliğinden yetişen dağ çileklerinin kokusu ve lezzetinin çok güzel olduğunu söyledi. Ezgü, "Genelde reçel amaçlı topluyoruz. Topladığımız çilekleri kazanlar kaynatarak çilek reçeli yapıyoruz. Her yıl kendi yetişmesini güzellik olarak nitelendiriyoruz. Daha yeni yetişmeye başladı ve ilk topladığımız çileklerle kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Reçeli çok lezzetli, çok faydalı bir meyve. Kokusu bile her şeye değer. Fındık ocaklarına yakın yerlerde yetişen dağ çileklerini özenle topluyoruz. Para ile satın almanız çok zor bana göre. Zahmetli bir toplama aşaması var. Uzak bahçelerde yetiştiği için meşakkatli bir toplama süreci var. Çilesi zor ama lezzeti ile o çileyi bizlere unutturuyor. Mevsiminde satış yapan kişiler çileğin kilosunu ortalama 150 TL ile 200 TL arasında satıyor" dedi.

4 saatte bir kilo toplanabilen dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor

"MEVSİMİNİ İPLE ÇEKİYORUZ"

Her yıl mevsiminde bahçelere giderek dağ çileklerini topladıklarını ifade eden Vildan Ezgü ise "Toplaması çok zahmetli. Gerçekten zor şartlarda yetişiyor. Lezzeti harika. İlkbahar ayı geldiğinde dağ çileklerini kendilerini yeşil bahçelerde gösteriyor. Kıpkırmızı görüntüsü ile harika bir meyve. Reçeli çok güzel oluyor. Mevsimini iple çekiyoruz" şeklinde konuştu.

EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ ORGANİK OLMASI

Dağ çileğinin lezzetinin ve kokusunun hiçbir meyvede olmadığını söyleyen Emrecan Yavan, en önemli unsurun organik olmasından kaynaklandığını ifade ederek, "Çok fazla kişinin ulaşamadığı alanlarda dağ çilekleri yetişiyor. Harika görünüşü ve lezzeti ile kendisini bizlere toplatıyor. Her yıl bu mevsimlerde fındık bahçelerinde yetişiyor. Organik yetişen çilekleri kimisi reçel yapmak için kimisi ise ek geçim kaynağı amaçlı topluyor" ifadelerine yer verdi.

Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor

Türk Lirası, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dağ çileğinin kilosu 200 liradan satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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