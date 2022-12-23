Sivas'ta dağ keçisini öldüren ve koruma alanında hayvan avlamaktan suçlanan şahıs, 250 bin lira para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Sivas'ta dağ keçisini öldüren ve koruma alanında hayvan avlamaktan suçlanan şahıs, 250 bin lira para cezasına çarptırıldı

23.12.2022 11:24
Sivas'ta dağ keçisini öldüren ve koruma alanında hayvan avlamaktan suçlanan şahıs, 250 bin lira para cezasına çarptırıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir şahıs, dağ keçisini avlamaktan 250 bin TL, koruma altında bulunan hayvanı avlamaktan ise 932 TL olmak üzere toplamda 250 bin 932 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Yelkesen Köyü mevkiinde arazide kaçak olarak dağ keçisi avladığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Sivas Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ve Sivas İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ekiplerince yapılan araştırmada şahısların bir dağ keçisini vurarak araçları ile olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

250 BİN TL CEZA KESİLDİ

Kısa sürede yakalanan şahıslardan dağ keçisini avladığı tespit edilen N.Ç. isimle şahsa 250 bin TL ve koruma altında bulunan hayvanı avlamaktan 932 TL idari para cezası uygulandı. Telef olan dağ keçisine ise ekiplerce el konuldu.

İşte o görüntüler;

Dağ keçisi avına 250 bin lira ceza
Dağ keçisi avına 250 bin lira ceza
Kaynak: İHA
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Suşehri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta dağ keçisini öldüren ve koruma alanında hayvan avlamaktan suçlanan şahıs, 250 bin lira para cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta dağ keçisini öldüren ve koruma alanında hayvan avlamaktan suçlanan şahıs, 250 bin lira para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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