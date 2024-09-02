Audi yöneticisi Fabrizio Longo İtalya\'da dağ tırmanışı sırasında 3.000 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Otomobil

Audi yöneticisi Fabrizio Longo, İtalyan dağlarında tırmanış yaparken 3.000 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Audi'nin üst düzey bir yöneticisi, İtalya'da 3.000 metre yüksekliğindeki bir dağdan düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Audi İtalya direktörü Fabrizio Longo, Cumartesi günü Adamello dağındaki Cima Payer'de yürüyüş yaparken ölümcül bir düşüş yaşadı.

62 yaşındaki otomotiv yöneticisinin, sabit çelik halatlar, merdivenler ve diğer yardımcı ekipmanlarla donatılmış bir rotada tırmandığı bildirildi.

Yerel medya, olayın öğleden sonra erken saatlerde gerçekleştiğini ve Longo'nun deneyimli bir dağcı olduğunu belirtti.

Trajediyi gören bir başka dağcının acil servisleri araması üzerine kurtarma ekipleri olay yerine koştu.

Bir helikopter ekibi, Longo'nun cesedini yaklaşık 210 metre derinliğindeki bir vadide buldu.

Şu anda Savcılık olayı soruşturuyor ve Longo'nun cenazesi ailesine teslim edildikten sonra cenaze tarihi belirlenecek.

Longo, 1962 yılında Rimini'de doğmuş ve siyaset bilimi mezunuydu.

Otomotiv sektöründeki kariyeri 1987'de Fiat'ta başladı ve 2002 yılında Lancia markasının İtalya pazarından sorumlu olana kadar pazarlama alanında çeşitli görevlerde bulundu.

2012 yılında Audi'ye katılan otomotiv yöneticisi, Adamello dağını ziyaret etmeyi çok severdi ve yıllar içinde dağın korunmasına katkıda bulunmuştu.