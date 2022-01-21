Dağıstan Çetinkaya'nın "Metamorfoz" adlı sergisi ziyarete açıldı - Son Dakika

Karikatürist Dağıstan Çetinkaya'nın son dönem çalışmalarının yer aldığı "Metamorfoz" sergisi açıldı.

Ruberu Sanat Galerisi'ndeki serginin küratörlüğünü İsmail Erdoğan üstlendi.

Sergi açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Çetinkaya, Metamorfoz kelimesinin, bir nesnenin başka bir şeye dönüşümü anlamına geldiğini belirterek, "Piyasada yaptığım 30 yıllık çalışmalar, dışarıdan gelen taleplerle oluşmuş bir birikimdi. Bu zamana kadar tabiri caizse kendi kozamı ördüm diyebilirim. Bu sergide ise son 5 yıldır yaptığım çalışmalarla birlikte bir kelebeğe dönüşme serüvenimi görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, günümüzde çok fazla görsel etkene maruz kalındığını, sergide biraz da bunlardan arınarak insanlara iç dünyasına nasıl dönebileceği sorusunu sordurmak istediğini söyledi.

Galerinin kurucusu ve küratör İsmail Erdoğan ise serginin Dağıstan Çetinkaya'nın hayatının bir özeti niteliği taşıdığını aktararak, "Geçmişten bugüne sanat adına edindiği birikimin bir resmi geçidi aslında." dedi.

Erdoğan, sergide yaklaşık 40 eserin görülebildiğini dile getirerek, "Ziyaretçiler, sergide Çetinkaya'nın çizginin boyutundan çıkarak üç boyutlu modellemelerinin yanında detaylarıyla çok şey anlatan çizgilerine renk verdiği eserlerini görebilirler." diye konuştu.

Sergi, 1 ay boyunca Ruberu Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.