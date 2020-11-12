Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor - Son Dakika
BBC

Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor

12.11.2020 12:47

Toprak konusunda ödün vererek Azerbaycan ile Dağlık Karabağ savaşına son veren anlaşmayı imzalayan Nikol Paşinyan protestocuların çağrılarına karşın istifa etmedi.

Azerbaycan'a toprak konusunda ödün vererek Dağlık Karabağ'daki çatışmaya son veren anlaşmayı imzalayan ve vatana ihanetle suçlanan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan baskılara karşın istifa etmedi.

Muhalefet partilerinin baskısıyla Ermenistan Parlamentosu'nun olağanüstü bir oturum yaparak Paşinyan'ın geleceği hakkında karar vermesi bekleniyor.

Rusya'nın arabuluculuğu ile bu hafta varılan anlaşma Ermenistan'ın Dağlık Karabağ etrafındaki topraklardaki işgalini sonlandırıyor, Dağlık Karabağ'da ise iki tarafın elindeki toprakları kontrol etmeye devam edeceği ancak Rusya'nın yüzlerce barış gücü askeri konuşlandıracağı kabul ediliyor.

Anlaşmayla ayrıca Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a ve Nahçıvan'dan Azerbaycan'a birer koridor açılacak ve Rus barış gücü anlaşmaya uyulmasını denetleyecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan anlaşmanın denetimini sağlayacak barış gücünde Türkiye'nin de yer alacağını, bu konuyu görüşmek üzere Rusya'dan bir heyetin Ankara'ya geleceğini söylemişti.

Dağlık Karabağ uluslararası düzeyde Azerbaycan toprağı sayılıyor fakat 1994 yılında varılan bir ateşkes anlaşmasından bu yana bölgede yaşayan Ermeni toplumu tarafından yönetiliyor.

Altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti.





Erivan'da neler oluyor?

Anlaşmayı ilk olarak duyuran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Salı günü yerel saatle 01.00'de Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ savaşını sonlandırma anlaşması imzaladım" demişti.

Bunun üzerine Erivan'da sokağa çıkma yasağını tanımayarak sokaklara dökülen göstericiler "Hain Nikol, istifa" sloganlarıyla başbakanı protesto etti ve Çarşamba gece yarısına kadar istifasını talep etti.

Gösteriler sırasında Ermeni medyasında yer alan haberlere göre 100'den fazla kişi gözaltına alındı ama daha sonra bırakıldı.

Yüzlerce gösterici daha sonra parlamentoya yürüyerek olağanüstü bir oturum yapılarak başbakanın görevden alınmasını talep etti.

Daha sonra gelen haberlerde iki muhalefet partisinin talebiyle olağanüstü bir oturum toplandığı da kaydedildi.

Göstericilerden bazıları başbakanın barış anlaşmasını imzalamadan önce halka danışması gerektiğini, bunu yapmayarak anayasayı çiğnediğini söylüyor.

Paşinyan 2018 yılında gerçekleşen barışçı bir devrime öncülük etmiş ve başbakan seçilmişti.





Anlaşmada neler var?

Dağlık Karabağ çatışmasına son veren anlaşmaya göre Ermeni güçleri bu bölgenin bir kısmı ile çevresindeki, 1990 yılındaki çatışmalarda işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi kabul ediyor.

Paşinyan Facebook hesabından yaptığı açıklamada çatışmanın son bulmasını kabul etmeseydi çok daha büyük kayıplara uğrayacaklarını söyledi. Bu açıklama Karabağ'daki Ermeni yönetiminin lideri Arayik Harutyunyan tarafından da desteklendi.

Başbakan, "askeri durumun derin bir analizini yaptıktan sonra" "acı verici" kararı aldığını ve Karabağ'ın çevresinde işgal altında tuttuğu Agdam, Laçin ve Kelbecer'i Azerbaycan'a bırakmayı kabul ettiğini de söyledi.

Paşinyan, Şuşa'nın hafta sonunda Azerbaycan'ın eline geçmesi üzerine binlerce Ermeni askerinin kuşatma altında kalması ve tam bir çöküş riskinin ortaya çıktığını söyleyerek "Stepanakert (Dağlık Karabağ'ın yönetim merkezi Hankendi) tamamen savunmasız kalacaktı" dedi.





Anlaşma nasıl denetlenecek?

Paşinyan'ın Rusya ve Azerbaycan devlet başkanları Vladimir Putin ve İlham Aliyev ile birlikte imzasını attığı anlaşmaya göre 1960 silahlı Rus askeri iki tarafın karşı karşıya oldukları cephe bölgelerini ve Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridorunu kontrol edecek.

Rusya'nın Ermenistan ile arasında bir askeri ittifak anlaşması ve bu ülkede bir üssü var fakat çatışmaya karışmadı. Moskova aynı zamanda Azerbaycan ile de yakın ilişki içerisinde ve her iki ülkeye de silah satıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Azerbaycan'ın "kurtarılan bölgelerinde" ateşkesi denetlemek üzere bir Türk-Rus kontrol merkezi oluşturulacağını söyledi.

Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor
Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor
Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor
Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor
Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor
Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor

Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ, Karabağ, İstifa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı
Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi Sergen Yalçın'ın istifa edeceği iddialarına Ahmet Nur Çebi yanıt verdi         
13:20
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı         
12:05
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti         
11:50
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz Kaya Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına sert çıktı: Siz sert davranan görmemişsiniz         
10:37
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu 5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu         
10:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 13:41:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dağlık Karabağ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa çağrılarına direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei