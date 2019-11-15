Son Dakika Haberleri: Daikin'den yeni yerli üretim split klima
Son Dakika Ekonomi Daikin'den yeni yerli üretim split klima - Son Dakika Ekonomi

Daikin'den yeni yerli üretim split klima

6 saat önce

İklimlendirme sektörünün inovatif markası Daikin, Türkiye'de ürettiği yeni ürünü 'Sensira Split Klima'yı duyurdu.

Daikin'den yeni yerli üretim split klima, System.String[]

İklimlendirme sektörünün inovatif markası Daikin, Türkiye'de ürettiği yeni ürünü 'Sensira Split Klima'yı duyurdu. Yeni klima soğutma becerisinin yanı sıra Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde kış ayları için ısıtmada da verimli bir çözüm olacak.


İklimlendirme sektörünün inovatif markası Daikin, Kasım ayından itibaren tüketiciyle buluşturduğu yeni ürünü 'Sensira Split Klima'yı duyurdu. 6 ayrı kapasiteye sahip yeni ürün; 20 desibel ses basıncına seviyesine sahip. Ilıman iklim bölgelerinde ısıtma verimliliğine de sahip klima, bu özelliği ile Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde kış aylarında ısınma için de kullanılabilecek.


Türkiye'de üretildi


Yapılan bilgilendirmede; Daikin'in Hendek'teki fabrikasında üretilen Sensira, TOBB onaylı 'yerli malı belgesi' almaya hak kazanan ürünler arasında yer alırken, opsiyonel olarak gelen Wi-Fi bağlantısı ile Android ve IOS işletim sistemli cihazlarda kullanılmak üzere uzaktan açma kapama ve kontrol uygulaması da sunuyor. Bu sayede dileyen kullanıcılar tablet ya da akıllı telefonlarıyla cihazı kontrol edebiliyor. - İSTANBUL

Türkiye, Akdeniz, Ege, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye Devlet Başkanı Esed: Kürtler, Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etme teklifimizi kabul etmedi
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Siyanürlü intiharlarla ilgili konuşan İmamoğlu: İnsanlarımız sıkıntı içindeyse İstanbul görevini yapmamıştır İzlanda futbolunun 1 numarası, Erdoğan ile maç sonunda ne konuştuğunu açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:10:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Daikin'den yeni yerli üretim split klima
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]