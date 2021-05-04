Dairenin kapısını defalarca çalan inatçı kedi izleyenleri kahkahaya boğdu - Son Dakika

Dairenin kapısını defalarca çalan inatçı kedi izleyenleri kahkahaya boğdu
04.05.2021 15:00
Sosyal medyada yayılan kedi videoları dikkat çekmeye devam ediyor. Niğde'de daireye girebilmek için kapının tokmağını çalan ve aynı zamanda miyavlayan kedinin görüntüsü izleyenleri bir hayli güldürürken, sosyal medyada yayılan görüntü binlerce beğeni aldı.
Niğde'nin Bor ilçesinde eve girebilmek için kapının kenarındaki ayakkabılığa çıkan kedi, daireye girebilmek için kapının tokmağını çaldı.
KEDİNİN GÖRÜNTÜSÜ BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Kapıyı kimsenin açmaması üzerine defalarca tokmağı çalan ve miyavlayan kedi görenleri kahkahaya boğdu. Kedinin sosyal medyaya yüklenen görüntüsü kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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