Daltonlar Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama
Daltonlar Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama

Daltonlar Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama
16.01.2026 17:28
Daltonlar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı, yasal işlemler tamamlandı.

Daltonlar Suç Örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında yapılan operasyon ile gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Daltonlar Suç Örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında 5 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

KARAR VERİLDİ

Şüphelilerden 2'si 'silahlı suç örgütüne üye olma' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından, 3'ü ise 'silahlı suç örgütüne üye olma' ve 'nitelikli yağma' suçlarından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli soruşturma, 'Daltonlar' olarak bilinen suç örgütünün çok sayıda silahlı saldırı, kasten öldürme, tehdit, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştığı iddiasıyla başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamelerde, örgütün özellikle Avrupa ve Türkiye hattında faaliyet yürüttüğü, sosyal medya ve müzik videoları aracılığıyla hem propagandasını yaptığı hem de gençleri suç örgütü etrafında topladığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında yüzlerce kişi hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verilmiş, dava dosyaları zaman içinde birleştirilerek Türkiye'nin sanık sayısı en yüksek organize suç davalarından biri haline gelmişti.

Kaynak: İHA

