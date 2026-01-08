Damada 10 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Damada 10 Yıl Hapis Cezası

08.01.2026 14:13
Burdur'da damadı tüfekle öldüren Ali Şengül, haksız tahrik sonucu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Burdur'un Bucak ilçesinde damadı Deniz Top'u (34) tüfekle vurarak öldüren Ali Şengül (64) "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayete ilişkin davanın karar duruşması Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Şengül, maktul Deniz Top'un annesi Ümmahan Top, babası Şeref Top, eşi Hülya Top ve taraf avukatları katıldı.

Müştekilerin avukatı Hüseyin Ölmez, sanığın tasarlayarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise cumhuriyet savcısının görüşünü kabul etmediklerini belirterek, müvekkili hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Mahkemede son sözü sorulan sanık Ali Şengül, damadının kızına kötü davrandığını öne sürerek, "Damadımın önceden hiçbir şeyini görmedim. Sonra kızıma yaptıklarını gördüm, eziyet etmeye başladı. Damadımla ilgilendiğim kadar kendi kızımla ilgilenmedim. Dört çorap aldıysam ikisini onlara verdim. Olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, müzakerenin ardından sanık Ali Şengül'ü kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü.

Kaynak: ANKA

Ali Şengül, Cinayet, Burdur, Yerel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:51
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
