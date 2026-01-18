Danimarka: Avrupa Şantaja Boyun Eğmeyecek - Son Dakika
Politika

Danimarka: Avrupa Şantaja Boyun Eğmeyecek

18.01.2026 21:32
Başbakan Frederiksen, ABD'nin Avrupa ülkelerine vergi uygulama tehdidine karşı güçlü bir duruş sergiledi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland'ın alınmasına karşı çıkan Avrupa ülkelerine ilave vergi uygulama adımına ilişkin olarak, "Avrupa şantaja boyun eğmeyecek" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın alınmasına karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine ek vergi uygulanacağı tehdidine ilişkin açıklama yayınladı. Aralarında Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da yer aldığı liderlerle görüştüğünü ifade eden Frederiksen, "Danimarka, büyük bir destek görüyor. Aynı zamanda bunun artık kendi sınırlarımızın çok ötesine uzanan bir mesele olduğu daha da netleşti" dedi.

Frederiksen, "Avrupa topluluğunu oluşturan temel değerlerin arkasında durmamız giderek daha önemli hale geliyor. Biz işbirliği yapma taraftarıyız ve çatışma arzulayan taraf biz değiliz. Kıtanın geri kalanından gelen tutarlı mesajlardan memnuniyet duyuyorum. Avrupa, şantaja boyun eğmeyecek" dedi.

Frederiksen'in açıklaması, ABD'nin ilave gümrük vergilerine hedef olan sekiz Avrupa ülkesinin bugün yayınladığı ortak açıklamanın hemen ardından geldi. Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Danimarka ve Grönland ile tam dayanışma içinde olduğu vurgusu yapıldı. Ortak açıklamada, ABD'nin vergi adımının transatlantik ilişkilerde "tehlikeli bir aşağı yönlü sarmal" tetikleme riski taşıdığı uyarısı yapıldı.

ABD'den 8 Avrupa ülkesine ek vergi

Trump, dün yaptığı açıklamada Grönland nedeniyle söz konusu sekiz Avrupa ülkesine 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 ilave vergi uygulanacağını, ABD'nin Grönland'ı satın almasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması halindeyse haziran ayı başından itibaren bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu. Trump, Grönland'ı almasının ABD açısından bir ulusal güvenlik ihtiyacı olduğunu ve ABD'nin adayı kontrol altına almaması halinde bölgenin Çin ve Rusya hakimiyetine gireceğini savunuyor. - OSLO

Kaynak: İHA

Mette Frederiksen, Dış Politika, Danimarka, Grönland, Politika, Ekonomi, Son Dakika

