Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a Tepki

25.01.2026 10:40
Mette Frederiksen, Trump'ın NATO müttefiklerini yalanlayarak eleştirmesine sert yanıt verdi.

OSLO, 25 Ocak (Xinhua) -- Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD dışında hiçbir NATO müttefikinin Afganistan'da cephe hattında yer almadığına yönelik açıklamalarını yalanladı.

Frederiksen cumartesi günü Instagram'da yaptığı açıklamada, "ABD Başkanının Afganistan'daki müttefik askerlerin çabalarını sorgulaması kabul edilemez" dedi.

Başbakan, ülkesinin Afganistan'da en büyük kayıp veren NATO ülkeleri arasında olduğunu vurguladı.

Trump perşembe günü Fox Business'a yaptığı açıklamada, ABD'nin hiçbir zaman başka ülkelerin askerlerine ihtiyaç duymadığını söyleyerek, "Afganistan ya da başka yerlere asker gönderdiklerini söyleyecekler. Gönderdiler de. Ama biraz geride, cepheden biraz uzakta kaldılar" demişti.

Trump'ın sözleri geniş çapta tepki çekti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'ın yanlış iddiası için özür dilemesi gerektiğini belirterek, sözlerini "rencide edici" ve "korkunç" olarak nitelendirdi.

Danimarka basınına göre, Danimarkalı gaziler Trump'ın açıklamalarından duydukları rahatsızlığı ifade etmek üzere Kopenhag'daki Kastellet kalesinden ABD Büyükelçiliği'ne yürüyüş düzenleyecek.

Kaynak: Xinhua

