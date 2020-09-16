Danimarka'da "Moria kampındaki sığınmacıların ülkeye kabulü" için gösteri yapıldı - Son Dakika

Danimarka'da "Moria kampındaki sığınmacıların ülkeye kabulü" için gösteri yapıldı

Avrupa'da birçok ülkenin yanan sığınmacı kampı Moria'daki düzensiz göçmenleri ülkesine kabul edecek olmasına karşın, Danimarka'nın bu yönde bir adım atmaması protesto edildi.

Avrupa'da birçok ülkenin yanan sığınmacı kampı Moria'daki düzensiz göçmenleri ülkesine kabul edecek olmasına karşın, Danimarka'nın bu yönde bir adım atmaması protesto edildi.

Başkent Kopenhag'da düzenlenen gösteride, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan ve kötü yaşam koşullarıyla adından söz ettiren Moria sığınmacı kampında, geçen hafta çıkan yangın sonrasında barınacak yerleri kalmayan düzensiz göçmenler arasında bulunan refakatsiz çocukların ülkeye getirilmesi istendi.

Halklararası Yardımlaşma (Mellemfolkeligt Samvirke) adlı sivil toplum kuruluşu öncülüğünde Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Yardımseverler Takımı (Team Humanity) ve Danimarka Mülteci Yardım Kuruluşu Gençlik Kolları (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) tarafından yapılan gösteride, Danimarka'nın da diğer Avrupa ülkeleri gibi Moria sığınmacı kampındaki refakatiz çocukları ülkeye getirmesi çağrısı yapıldı.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek ve maske takılarak düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi Moria'daki göçmenler için saygı duruşunda bulundu. Göstericiler, ellerinde oyuncakların yanı sıra "Moria'daki çocuklara tahliye! Hemen şimdi!" ve "AB utan!" yazılı dövizler taşıdı.

Halklararası Yardımlaşma Genel Sekreteri Tim Whyte, parlamento binasının da yer aldığı Christiansborg Sarayı önündeki meydanda düzenlenen gösterinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Danimarka'nın Moria sığınmacı kampındaki refakatsiz çocuklar konusunda üzerine düşen sorumluluğu alması gerektiğini belirtti.

Avrupa'dan sığınma talebinde bulunan mültecilerin toplandığı Moria'nın neredeyse yaşayan bir hapishaneye dönüştüğünü ifade eden Whyte, "Bunun sorumluluğunu Avrupa genelinde paylaşmamız gerekiyor. Sadece Yunanistan'ın bu sorumluluğu kaldıramayacağını hep birlikte gördük." dedi.

Whyte, 3 bin kişilik kapasiteyle inşa edilen kampta yangın çıktığında 13 bin kişinin yaşadığını hatırlatarak, "Şimdiye kadar Avrupa'da 14 ülke Moria sığınmacı kampında bulunan aileleri kabul edebileceklerini ve yasal hakları olan sığınma taleplerini işleme alacaklarını bildirdi. Danimarka'nın da bu ülkelerin arasına katılarak sorumluluk alması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Danimarka'da yerel politikacıların ve birçok ailenin Moria'daki refakatsiz çocukları kabul etmeye hazır olduğunun altını çizen Whyte, refakatsiz çocukların kabul edilebilmesi için parlamentonun onay vermesi gerektiğini söyledi.

Moria Kampı'nda 9 Eylül'de sabaha karşı farklı noktalarda çıkan yangın sonucu binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Danimarka'da Moria kampındaki sığınmacıların ülkeye kabulü için gösteri yapıldı

Danimarka, Protesto, Yangın, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka'da 'Moria kampındaki sığınmacıların ülkeye kabulü' için gösteri yapıldı - Son Dakika

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