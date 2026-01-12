Danimarka\'dan ABD\'ye Grönland Uyarısı

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, ABD ile Grönland konusunda 'yol ayrımında' olduklarını bildirdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Venezuela'ya askeri müdahalenin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Frederiksen, "ABD Grönland'a karşı askeri müdahalede bulunursa Danimarka'nın bir planı var mı?" sorusuna, "Bunları somut görünenden daha temel bir şekilde ele almalıyız. Bir yol ayrımındayız. Bir kader anı söz konusu" yanıtını verdi.

Frederiksen, büyük bir tehlikenin söz konusu olduğunu belirterek, "ABD bir müttefikini tehdit ederek Batı ittifakına, NATO iş birliğine sırtını çeviriyor. Bu ABD tarafından daha önce hiç yaşamadığımız bir durum. Böyle bir şey yaşanırsa her şey durur" ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin Grönland konusunu ele almak amacıyla Danimarkalı yetkililerle bir araya geleceği görüşmeye ilişkin Frederiksen, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.