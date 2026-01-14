Danimarka, Grönland'daki Askeri Varlığını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Danimarka, Grönland'daki Askeri Varlığını Artırıyor

14.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka, Trump'ın Grönland'a yönelik söylemleri sonrası askeri varlığını artırma kararı aldı.

Danimarka Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerini sürdürmesi üzerine Ada'daki askeri varlığını artırma kararı aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arktik'te güvenlik endişelerinin büyüdüğüne işaret edilerek, "Grönland Hükümeti ve Danimarka Savunma Bakanlığı, Grönland'da NATO müttefikleriyle yakın işbirliği içerisinde tatbikat faaliyetlerini artırma kararı aldı. Bu demek oluyor ki bugünden itibaren Grönland ve çevresinde askeri varlığımız da artmış olacak." denildi.

Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin tatbikat faaliyetleri kapsamında birliklerini Grönland'a konuşlandıracağı aktarılan açıklamada, bunun ileriki dönemde NATO müttefikleri de dahil Ada'daki uçak, gemi ve asker sayısında artışa neden olacağı kaydedildi.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü.

Trump, daha önce de Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA

Danimarka, Grönland, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka, Grönland'daki Askeri Varlığını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Manchester United’ın yeni teknik direktörü belli oldu Manchester United'ın yeni teknik direktörü belli oldu
O yüzden ’’Evet’’ demiş Kante’nin Fenerbahçe’yi seçme nedenini duyurdular O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular
Diplomasi trafiği hız kazandı Bakan Fidan’dan peş peşe İran temasları Diplomasi trafiği hız kazandı! Bakan Fidan'dan peş peşe İran temasları
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman’ın çocukluk halleri gündem oldu Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

20:09
Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturması kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturması kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
19:47
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
19:37
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler
19:22
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 20:20:00. #7.11#
SON DAKİKA: Danimarka, Grönland'daki Askeri Varlığını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.