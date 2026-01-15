Danimarka ve Grönland, ABD\'de Protesto ve Görüşme Gerçekleştirdi

KOPENHAG, 15 Ocak (Xinhua) -- Danimarka ve Grönlandlı yetkililer çarşamba günü Washington'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.
Aynı gün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 200 gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin planlarını protesto etti.
