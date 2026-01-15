Danimarka ve Grönland, ABD'de Protesto ve Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
Danimarka ve Grönland, ABD'de Protesto ve Görüşme Gerçekleştirdi

Danimarka ve Grönland, ABD'de Protesto ve Görüşme Gerçekleştirdi
15.01.2026 12:46
ABD'de Danimarka ve Grönland yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Trump'ın Grönland planları protesto edildi.

KOPENHAG, 15 Ocak (Xinhua) -- Danimarka ve Grönlandlı yetkililer çarşamba günü Washington'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Aynı gün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 200 gösterici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin planlarını protesto etti.

Kaynak: Xinhua

Donald Trump, Dış Politika, Danimarka, Grönland, Güncel, Son Dakika

