Politika

Danimarka ve Grönland, Trump'a Karşı Avrupa'nın Desteğini Arıyor

27.01.2026 13:34
Danimarka ve Grönland başbakanları, Trump'ın Grönland üzerindeki taleplerine karşı Almanya ve Fransa'yla görüşecek.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın devam eden ısrarı ve tehdidine karşı destek için Almanya ve Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirerek Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ABD topraklarına katma ısrarı devam ederken Grönland ve Danimarka başbakanları başta olmak üzere Avrupalı liderlerin çare arayışları sürüyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, Trump'ın devam eden ısrarı ve tehdidine karşı Almanya ve Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bugün Berlin'e yapacakları ziyaret kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya gelecek olan Frederiksen ve Nielsen, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Frederiksen ve Nielsen bugün günü Almanya'da düzenlenecek Welt Ekonomik Zirvesi'ne katılacaklar.

Fransa'dan dayanışma sözü

Danimarka Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Frederiksen ve Nielsen'in görüşmelerinde mevcut dış politika ve güçlendirilmiş bir Avrupa'ya duyulan ihtiyaç konularını ele alacakları kaydedildi. Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Macron'un Avrupa dayanışmasını ve Fransa'nın, Danimarka ile Grönland'ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha vurgulayacağı kaydedildi. Açıklamada, "Macon, Frederiksen ve Nielsen, Arktik'teki güvenlik sorunlarını ve Fransa'nın da Avrupa'nın da desteğe hazır olduğu Grönland'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasını ele alacak" denildi. - KOPENHAG

