Dans boyunca damada sarıldı! Gelinin tepkisini görmeniz lazım

Bir düğün töreninde çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü. Gelin ve damadın ilk dansını gerçekleştirdiği sırada piste çıkan damadın annesi, genç çiftin arasına girerek dansa dahil oldu.

DANS EDEN OĞLUNA SARILIP BIRAKMADI

Dans boyunca oğluna sıkı sıkıya sarılan annenin bu hamlesi, düğün davetlileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Annenin bu müdahalesi karşısında gelinin yaşadığı hayal kırıklığı ve huzursuzluk ise anbean kameralara yansıdı.