"Dansın Yaratıcı Gençleri" adlı çevrim içi dans yarışması için başvuru süreci başladı - Son Dakika

Gençler kategorisinde 13-17 yaş, yetişkinler kategorisinde 18 yaş üstü katılımcıların yetenekleri sergileyeceği yarışmaya katılmak isteyenler 18 Nisan'a kadar 1 dakikalık yaratıcı çevrim içi solo "Street Dance" performanslarını sosyal medya platformlarına yükleyebilecek ve www.tansagturkakademi.com adresinden başvuru formlarını doldurabilecek.

Tan Sağtürk Akademi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında düzenlenen "Dansın Yaratıcı Gençleri" adlı çevrim içi solo dans yarışmasında gençler, hayal güçlerini, fiziksel ve zihinsel yeteneklerini "Street Dance" kategorisindeki figürlerle ortaya koyacak.

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