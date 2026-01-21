Malatya'nın Darende ilçesinde kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar sinemaya götürüldü.
Darende Belediyesi tarafından ilçedeki çocukların film izlemesi için etkinlik düzenlendi.
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, il merkezinde sinemaya götürülen çocukların keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.
Etkinlik kapsamında çocuklara patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi.
Son Dakika › Güncel › Darende'de Çocuklar Sinema Keyfi Yaşadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?