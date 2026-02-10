Darfur'da Yangın: İki Can Kaybı - Son Dakika
Darfur'da Yangın: İki Can Kaybı

10.02.2026 12:17
Sudan'ın Tawila kasabasında yerinden edilmiş kişiler kampında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın Kuzey Darfur bölgesindeki Tawila kasabasında yerinden edilmiş kişilerin barındığı kampta çıkan yangında en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Tribune'un yetkililere dayandırdığı habere göre, yangın, dün Tawila'nın Hilla Naima bölgesinde başladı ve derme çatma barınaklardan inşa edilmiş onlarca evi kül etti.

Tawila Acil Durum Odası yetkilisi Yahya İbrahim, yangında biri 12 yaşında 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İbrahim, yangının, El Faşir kentinin yaklaşık 60 kilometre batısında bulunan bölgede çıktığını belirterek, çok sayıda ailenin evsiz kaldığını ve bölgedeki insani durumun ağırlaştığını kaydetti.

Tawila özellikle Sudan'da ordu ile çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 26 Ekim 2025'te El Faşir'in kontrolünü ele geçirmesinin ardından şiddetten kaçan siviller için önemli bir sığınak haline gelmişti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en kötü insani krizlerinden birine yol açan bu çatışmalar, on binlerce Sudanlının hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden 5'inin merkezini kontrol ederken, Sudan ordusu, güney, kuzey, doğu ve orta kesimler dahil olmak üzere kalan 13 eyaletin büyük bölümünde ve başkent Hartum'da hakimiyetini sürdürüyor.

Çad sınırına bitişik ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin hemen hemen tamamına hakim olan HDK, Ekim 2025'te bölgenin en büyük şehri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e girmiş ve ciddi katliamlar yaptığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Sudan

