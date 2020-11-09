Darıca Belediyesi'nin araç parkı genişliyor - Son Dakika

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık çöp kamyonlarının satın alınmasının ardından iki yeni araç daha satın alınarak belediyenin araç parkını genişletmeye devam ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla belediyenin araç parkı genişlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl çöp toplama işini kiralama yerine belediye bünyesinde çözmek için yeni çöp kamyonlarını satın alan Darıca Belediyesi, araç parkını genişletmeye devam ediyor. Son olarak iki adet iş makinesi kazıyıcı ve yükleyiciyi daha araç parkına dahil edilirken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da araçların teslim alma törenine katılarak araçları test etti. Darıcalı vatandaşlara daha kaliteli, daha hızlı hizmet verebilmek adına belediyenin makina ve araç parkını genişlettiklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İlçemizde sürdürdüğümüz yatırımların yanı sıra belediye araç parkımızı da genişletmek için çalışmalarımız sürüyor. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için daha önce çöp kamyonlarını satın almıştık. Cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere otobüslerin yanı sıra iş makineleri de satın alarak araç filomuzu güçlendirmiştik. Son olarak iki adet iş makinesi kazıyıcı ve yükleyiciyi daha araç parkımıza dahil ettik. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KOCAELİ