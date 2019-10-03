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Darıca'da öncelik yayanın

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaya Öncelikli Trafik" kampanyası kapsamında Darıca'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği gerçekleştirildi.

Darıca'da öncelik yayanın, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Yaya Öncelikli Trafik" kampanyası kapsamında Darıca'da "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" etkinliği gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen etkinlik Darıca'da da yapıldı. Etkinliğe Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy ile öğrenciler katıldı. Darıca'da 3 ayrı noktada düzenlenen etkinliklerde sürücülere broşür dağıtıldı.


Darıca protokolünün katıldığı farkındalık etkinliği ise Darıca Park AVM önünde bulunan yaya geçidinde gerçekleştirildi. Öğrenciler ellerinde taşıdıkları dövizlerle yaya önceliğine dikkat çekerken polisler de sürücüleri durdurarak broşür dağıttı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yayaların trafikte öncelik sahibi olduğunu ifade ederek "Trafik kurallarına uyan yaya geçidinde duran, kemerini takan şoförlere her zaman ihtiyacımız var. Trafikte öncelik her zaman yayanındır. Hepimiz aynı zamanda birer yayayız. Darıcalı hemşerilerimden yaya önceliğine dikkat etmelerini özellikle rica ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

İçişleri Bakanlığı, Muzaffer Bıyık, Ömer Karaman, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
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