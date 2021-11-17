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Darıca Nene Hatun Stadında batı tribününün montajına başlandı - Son Dakika

Darıca Nene Hatun Stadında batı tribününün montajına başlandı

17.11.2021 17:24
Darıca Nene Hatun Stadında batı tribününün montajına başlandı

Kocaeli Büyükşehir'in yenilenmesini üstlendiği Darıca Nene Hatun Amatör Spor Kompleksinde birçok imalatın yanında batı tribününün montajına başlandı.

ÇarşambaSpora ve sporcuya olan desteğini her zaman her yerde gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan şehre yeni spor tesisleri kazandırırken diğer yandan da var olan tesislerin yenilenmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Darıca ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Nene Hatun Amatör Spor Kompleksi'nde stat ve çevresi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının birlikte çalışmasıyla yenileniyor. KocaeliBüyükşehir Belediyesi proje kapsamında Batı Tribününün montajına başladı.

ZEMİNDE DRENAJ HATTI

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma dâhilinde tamamen sökülen batı sahasının tribününün yenisi için montaj imalatına başlandı. Zeminde drenaj hattının döşenebilmesi için yapılan kazılar bitirilirken drenaj hattının döşeme imalatı da tamamlandı. Çalışmalar dahilinde iki saha arasına yapılacak olan çit için betondan temel hatıl ve aydınlatma direklerinin temel beton imalatları bitirildi.

SAHA HALILARI SERİLECEK

Diğer elektrik ve su hattı çalışmalarının da tamamlandığı projede üstü kapanacak olan doğu tribününde çalışmalara başlandı. Batı sahasında mıcır dolgu işlerine de başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa süre içerisinde her iki sahanında sentetik çim halısını sermeye başlayacak.

İKİ ADET ÇİM FUTBOL SAHASI

Proje kapsamında 45x90 ve 60x90 ölçülerinde, müsabaka ve antrenman amaçlı iki adet sentetik çim futbol sahası yapılacak. Yine iş dahilinde gece maçları için aydınlatma sistemi, otomatik sulama sistemi, skorbord ve diğer zorunlu donanımlar, hidrofor odası, elektrik kumanda pano odası, personel odası, saha bakım araçları park alanı binası, 25 adet ağaç dikimi, çevre aydınlatmaları, bay-bayan tuvaletler, 264 koltuklu tribün gibi birçok imalat hayata geçirilecek.

Darıca Nene Hatun Stadında batı tribününün montajına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Çocuk İzleme Merkezi, Nene Hatun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Darıca Nene Hatun Stadında batı tribününün montajına başlandı - Son Dakika


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