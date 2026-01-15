Darülaceze'de Yenileme Projesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Darülaceze'de Yenileme Projesi Açıldı

Darülaceze\'de Yenileme Projesi Açıldı
15.01.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, Darülaceze'de tamamlanan Okmeydanı Daire Yenileme Projesi'nin açılışını yaptı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'de yenileme çalışmaları tamamlanan 'Okmeydanı Daire Yenileme Projesi'nin açılış törenine katıldı.

Darülaceze'de yenileme çalışmaları tamamlanan 'Okmeydanı Daire Yenileme Projesi'nin açılış töreni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Göktaş törenin ardından Darülaceze'de kalan kişilere ziyarette bulundu.

'MİLLETİMİZİN EN GÜVENLİ LİMANI DARÜLACEZE'

Açılışın ardından sanal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Darülaceze Tarihi Okmeydanı Yerleşkemizin, hayırseverimizin kıymetli katkılarıyla daha modern ve konforlu hale getirdiğimiz bölümlerinin açılışını gerçekleştirdik. Milletimizin en güvenli limanı Darülaceze, 131 yıldır merhametin, iyiliğin ve umudun adresi olmaya devam ediyor. Devletimizin şefkat eli ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanında olmayı sürdürecek. Gönüllülerimize, hayırseverlerimize ve iyilik yolunda bizimle birlikte yürüyen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Darülaceze, Okmeydanı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darülaceze'de Yenileme Projesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merdiven boşluğunda ölü bulundu Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Hindistan’da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede Hindistan'da 22 can alan fil için alarm verildi, yapay zeka da devrede
2026 yılı Fenerbahçe’ye uğurlu geldi Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü 2026 yılı Fenerbahçe'ye uğurlu geldi! Kanarya 3 maçta da kalesine duvar ördü
Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti Yol kenarında yatan köpeği ezdi, arkasına bakmadan gitti
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Tahliye olan Rezan Epözdemir’den ilk açıklama Tahliye olan Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

20:47
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü maçına damga vuran görüntü
20:06
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
Oyuna girdi, 2 dakika sonra gol attı! Konyaspor, Bodrum FK engelini yeni transferiyle aştı
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 20:51:59. #7.11#
SON DAKİKA: Darülaceze'de Yenileme Projesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.