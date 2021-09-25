Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis açılışı - Darülaceze Başkanı Cebeci - Son Dakika

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze'nin 1895 yılında Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kurduğunu anlatarak, 550 kişiyi aşkın kapasiteyle hizmete devam edildiğini aktardı.

"Darülaceze kurulduğundan bugüne en güzel en verimli dönemini yaşıyor." diyen Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişten bu güne desteğine de değindi.

Törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.