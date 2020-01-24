DasDas'ın İlk Müzikli Oyunu 'Br Varım' - Son Dakika
Son Dakika Güncel DasDas'ın İlk Müzikli Oyunu 'Br Varım' - Son Dakika

DasDas'ın İlk Müzikli Oyunu 'Br Varım'

12 dakika önce

Anadolu Yakası'nın sevilen kültür, sanat, eğlence ve yaşam merkezi DasDas Ocak ayında da seyircilerini yepyeni oyunlarla tanıştırmaya devam ediyor.

DasDas'ın İlk Müzikli Oyunu 'Br Varım', System.String[]

Biletleri haftalar öncesinde tükenen, DasDas'ın yeni müzikli oyunu 'Ben Varım'ın prömiyeri 23 Ocak Perşembe akşamı gerçekleşti. Didem Balçın, Tuğrul Tülek, Yeliz Kuvancı, Erdem Akakçe, Alper Baytekin, Ecmel İs, Hülya Gülşen, Iraz Yöntem ve Özkan Ayalp'ın sahnelediği oyunun prömiyerinde tiyatroseverler ekibi dakikalarca ayakta alkışladı. DasDas'ın uzun zamandır merakla beklenen, ilk müzikli oyunu 'Ben Varım'ın prömiyeri dün akşam gerçekleşti. Ekibi Selçuk Yöntem, Mert- İdil Fırat, Harun Tekin, Binnur Kaya, Bennu Yıldırımlar, Melisa Sözen, Beste Bereket, Serdar Önal, Selen Uçer, Ece Dizdar, Selen Öztürk, Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi, Ecem Uzun, Kaan Sekban gibi ünlü dostları yalnız bırakmadı.

İnsanların mucize kavramına bakışını sorgulayan 'Ben Varım', Didem Balçın, Tuğrul Tülek, Yeliz Kuvancı, Erdem Akakçe, Alper Baytekin, Ecmel İs, Hülya Gülşen ve Iraz Yöntem gibi başarılı bir oyuncu kadrosunu buluşturuyor. Prömiyer öncesi bir araya gelip fotoğraf çektiren ekip 'Ben Varım' için tam 4 ay boyunca çok yoğun bir prova süreci geçirdiklerini belirtirken bu oyunla seyircileri, kendilerini iyi hissedecekleri bir dünyaya davet ettiklerini dile getirdiler. Ayrıca oyunun tiyatroseveri içine alan ve her izlediğinde farklı bir yanını keşfetmesini sağlayan sahne düzeni ve hikaye akışına sahip olduğunun da altını çizdiler.

Aynı zamanda oyunculara kalabalık bir koronun ve orkestranın da eşlik ettiği oyun dekoru ve atmosferi ile de izleyenleri içine alıyor. Peter Lund'un kaleminden çıkan DasDas'ın ilk müzikli oyununun çevirisini Güliz Gonca Yakut yaparken yönetmenliğini Ümit Aydoğdu, koreografiyi de Tuğçe Tuna üstleniyor.

Mucize bekleyenlerin, mucize pazarlayanların, başkasının mucizesine bel bağlayanların, her insanın kendi mucizesini yaratması gerektiğine inananların oyunu 'Ben Varım' ne zaman, ne olduğunda "Ben yokum!" dememiz gerektiğine dikkat çekiyor.

Didem Balçın, DasDas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:30 Kaynak: Bültenler
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