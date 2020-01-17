Datça'da 2 katlı binada yangın; 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Datça'da 2 katlı binada yangın; 2 kişi hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Datça'da 2 katlı binada yangın; 2 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Saat 08.30 sıralarında, İskele Mahallesi Kazım Yılmaz Bulvarı'ndaki 2 katlı binanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler itfaiye, sağlık ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı. Yangının çıktığı dairenin balkonuna sığınan Oğuz Arıcı (57) ve İbrahim Toraman (27), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilendiği anlaşılan Arıcı ve Toraman, ambulansla, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Arıcı ve Toraman'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. İtfaiye ekipleri dairedeki yangını söndürürken, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Öte yandan dairenin elektriklerinin dün saat 13.30 sıralarında borç nedeniyle kesildiği öğrenildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.


İtfaiye, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:35 Kaynak: DHA
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