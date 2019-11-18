Son Dakika Haberleri: Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
Son Dakika Güncel Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı - Son Dakika

Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

6 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinden yasa dışı yollarla, lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Datça'da 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinden yasa dışı yollarla, lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Organizatör olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün öğlenden sonra, bir grup kaçak göçmenin lastik botla denize açıldığı ihbarını alınca harekete geçti. Domuzçukuru açıklarında olduğu tespit edilen bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Lastik botta, 19'u Suriye ve 3'ü Filistin uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla Datça Limanı'na getirildi.Polis ekipleri, organizatörleri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmada, kaçak göçmenleri, İzmir'den kente getiren ve yasa dışı geçişi organize eden kişilerin, Yaşar B. (31), Muhammet K. (21),  Salih A. (25) olduğu tespit edildi. 3 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:33 Kaynak: DHA
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