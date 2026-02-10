Muğla'nın Datça ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.
Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yarışmaya, 4 lise katıldı.
Yarışmada, Datça Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olarak il genelinde düzenlenecek yarışmada ilçeyi temsil etme hakkı kazandı.
Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emre Birgül de katıldı.
Son Dakika › Güncel › Datça'da Liseler Arası Bilgi Yarışması - Son Dakika
