Datça'da Motoryatta Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Datça'da Motoryatta Yangın

Datça\'da Motoryatta Yangın
15.01.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesindeki marinada bir motoryatta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesindeki bir marinada demirli haldeki bir motoryatta çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Henüz kesin çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, marinaya bağlı motoryatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yattan yükselen yoğun dumanları fark eden marina görevlileri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahale ederken, alevlerin marinada bulunan diğer teknelere sıçraması engellendi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından motoryatta soğutma çalışması yapıldı. Yangın sırasında teknede kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, motoryatta maddi hasar meydana geldi.

Marinada kısa süreli endişeye neden olan olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Datça, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Datça'da Motoryatta Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:23
Ziraat Türkiye Kupası’nda Sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
15:17
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi
Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:32:32. #7.11#
SON DAKİKA: Datça'da Motoryatta Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.