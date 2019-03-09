Datça'da Pazarcı Esnafı Örgütlenme Kararı Aldı

Datça
pazarında sebze meyve ve giysi satışı yapan pazarı esnafı, sorunlarını yetkililere daha iyi anlatabilme ve çare bulma amacıyla Datça Knidos Pazarcılar Derneği çatısı altına örgütlendi.
Datça Knidos Pazarcılar geçici Dernek Başkanı Hülya Çakmakoğlu, derneğin tanıtım toplantısında faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Çakmakoğlu, "Datça Knidos Pazarcılar Derneği 04 Mart 2019 tarihinde fiilen kurulmuştur. Datça halkına Pazarcılar esnafına hayırlı olması dileğiyle başladığı konuşmasında derneğimiz 7 kişiden oluşmakta başkanlığına şimdilik yönetim kurulu oluşturup genel kurul yapılıncaya kadar ben Hülya Çakmakoğlu, Sema Gönül, Kezban Evci
, Müge Odabaş, Mine Dişlioğlu, İmdat Çamur, Enver Aydın
Derneğimizin, pazarcılar esnafının daha iyi şartlarda çalışıp ekonomiye katkıları olması, üyelerimizin daha iyi şartlarda çalışması, pazarımızın canlanması için mücadele vereceğimiz derneğimize, Datça halkından, Kaymakamımızdan, Belediye Başkanımızdan, tüm başkan adaylarından, meclis üyelerinden, Aday adaylarından, muhtar ve muhtar adaylarımızdan, pazarcı esnafımıza destek olmalarını bekliyoruz.
Pazarcı arkadaşlarımızın da bize destek olmalarını ve derneğimize üye olmalarını bekliyoruz. Datça'mıza, pazarımızla beraber ekonomik olarak canlılık getirmek için çalışacağız. Kadınlarımıza istihdam oluşturmak, geçmişte kalan Datça'ya ait el sanatlarını yeniden işler hale getirip turizme katkıda bulunacağız. Tüm Datça halkının desteklerinizi bekliyoruz saygılarımızla" dedi. - MUĞLA