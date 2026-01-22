Datça'da Şiddetli Sağanak: Sokaklar Göle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Datça'da Şiddetli Sağanak: Sokaklar Göle Döndü

Datça\'da Şiddetli Sağanak: Sokaklar Göle Döndü
22.01.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Datça'da etkili olan sağanak yağışlar yolları suyla doldurdu, Kumluk Koyu kahverengi oldu.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, Kumluk Koyu taşınan çamurlu su ile kahverengiye döndü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ve çevresi için yaptığı gök gürültülü şiddetli yağış (21-60 kilogram/metrekare) uyarısının ardından Datça'da fırtına ve sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte Datça ilçe merkezi ile çevresindeki ana yollar ve bazı sokaklar suyla doldu. Belediye ekipleri, sağanağa karşı teyakkuza geçti. Göle dönen yollarda sürücüler, aracıyla ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan derelerden denize taşınan çamurlu su nedeniyle İskele Mahallesi Kumluk Koyu, kahverengiye döndü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Göle, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da Şiddetli Sağanak: Sokaklar Göle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:04:09. #7.11#
SON DAKİKA: Datça'da Şiddetli Sağanak: Sokaklar Göle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.