Datça\'da Şiddetli Sağanak: Sokaklar Göle Döndü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, Kumluk Koyu taşınan çamurlu su ile kahverengiye döndü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün Muğla ve çevresi için yaptığı gök gürültülü şiddetli yağış (21-60 kilogram/metrekare) uyarısının ardından Datça'da fırtına ve sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte Datça ilçe merkezi ile çevresindeki ana yollar ve bazı sokaklar suyla doldu. Belediye ekipleri, sağanağa karşı teyakkuza geçti. Göle dönen yollarda sürücüler, aracıyla ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan derelerden denize taşınan çamurlu su nedeniyle İskele Mahallesi Kumluk Koyu, kahverengiye döndü.