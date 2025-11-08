Davul Ustası Adem Göçer Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Davul Ustası Adem Göçer Hayatını Kaybetti

Davul Ustası Adem Göçer Hayatını Kaybetti
08.11.2025 22:28
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2020 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen ve Abdal kültüründe "davulun efsanesi" olarak bilinen Adem Göçer, memleketi Kırşehir'de hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde Anadolu Abdal geleneğinin unutulmaz ismi, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı usta davulcu Adem Göçer hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 ay önce rahatsızlanan, önce Kırşehir'de, ardından İzmir'de hastanede tedavi gören 67 yaşındaki davul ustası Adem Göçer, dün yakınları tarafından Kırşehir'in Kaman ilçesine getirildi. Evinde vefat eden Göçer'in cenazesinin yarın Kaman'da defnedilmesi bekleniyor.

ÖDÜLÜNÜ ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALMIŞTI

Göçer, 2020'de layık görüldüğü "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Çocukluğunda soba borusu, teneke ve plastik bidonlara vurarak davulculuk mesleğine adım atan Göçer, bu sanatı oğluna ve torununa da öğreterek nesilden nesle devam etmesi için gayret gösterirken, Abdal ustalarının en önemli özelliği olan mütevazılığıyla da gönüllerde taht kurdu.

Neşet Ertaş'tan sonra "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen ikinci Kırşehirli ünvanına sahip "davulun efsanesi" Göçer, düğün ve etkinliklerde sanatını icra ederek gençlere örnek oldu. Bozlak ustası, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın tavsiyesiyle Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 2001'de kurulan Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu'nda 2005'ten itibaren davuluyla yer alan Göçer, Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa, Belçika ve Tayland gibi birçok ülkede konserlerde sanatını icra etti.

Abdal kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için Türkiye genelinde de sayısız konsere katılan Göçer, ilerleyen yaşına rağmen düğünlerde, etkinliklerde adeta davulunu konuşturmayı sürdürdü.

Kaynak: AA

