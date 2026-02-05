Davutoğlu'ndan İran Büyükelçisi'ne Bölge Zirvesi Çağrısı - Son Dakika
Davutoğlu'ndan İran Büyükelçisi'ne Bölge Zirvesi Çağrısı

05.02.2026 16:48
Ahmet Davutoğlu, İran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede bölge ülkeleriyle zirve yapılmasını savundu.

Haber: Halil YATAR/ Kameraman: HAKAN KARADUMAN

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hasan Habibullah Zadeh'i ziyaret etti. Davutoğlu, "Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, İran dörtlüsünün olduğu ve diğer bölge ülkelerinde katıldığı bir bölge zirvesini yapmak lazım. Ben Sayın Büyükelçi üzerinden İran Cumhurbaşkanı ve bütün değerli dostlarımıza da bölgenin kaderinin birlikte şekillendirilmesi için böyle bir bölge zirvesi yapılmasının doğru olacağı şeklindeki kanaatimi de ifade ettim. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir İran ve güçlü bir bölge, istikrar içinde bir bölge için hep beraber çalışmak zorundayız" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberindeki heyet ile İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah Zadeh'i ziyaret etti. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından İran Büyükelçiliği'nin önünde açıklama yapan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Amerika-İran müzakereleri konusunda kapsamlı bir bilgi bize aktardılar"

"Türkiye-İran ilişkileri herhangi bir iki devletin ilişkisi değildir sadece. En önemli ve dünyadaki gelişmeleri belirleyebilecek güçte, iki köklü büyük devletin ilişkisidir. Son gelişmeleri yakından takip ediyordum. Kendisi yarın başlayacak Amerika-İran müzakereleri konusunda kapsamlı bir bilgi bize aktardılar. İran'daki yaşanan gelişmelerle ilgili çok kapsamlı bilgiler verdiler. Sanki bir heyetmişcesine geçmişteki ilişkimizi de bilerek bütün gelişmeleri hakkında çok geniş bir bilgi aktarımı oldu. Ben de geçmiş tecrübelerimiz, bugün dünyayı nasıl gördüğümüz ve özellikle de İran-Amerika ilişkilerinde, müzakerelerinde 2010 yılındaki Nükleer Müzakere'deki tecrübelerden de hareketle şu anda İranlı dostlarımızın, kardeşlerimizin nasıl bir müzakere takip etmelerinde fayda mülahaza ettiğimi samimi bir şekilde paylaştım. İran Cumhurbaşkanı Sayın Mesud Pezeşkiyan, İmam Ali Hamaney'e selamlarımızla birlikte bu görüşlerimin aktarılacaklarını ifade ettiler."

"Bölgemize yönelik her türlü yabancı müdahaleye karşıyız"

Gerçekten dünya büyük bir belirsizlik içinde. Her an her yerde bir kriz beklentisi var ve Trump'ın ikinci döneminde Gazze, Venezuela, Grönland, Lübnan, Yemen müdahalelerinde İsrail'in saldırgan tutumu karşısında da aldığı tavırda maalesef bu belirsizlik tırmandı. Ben şunu ifade etmek isterim hem bir akademisyen olarak bu bölgeleri iyi bilen bir akademisyen olarak ama geçmişte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil etme şerefini, onurunu yaşamış bir devlet adamı olarak, bir kez daha da ifade etmek istiyorum: Bölgemize yönelik her türlü yabancı müdahaleye karşıyız. ve böyle bir müdahale söz konusu olduğunda da Türkiye ile İran'ın bölge ülkeleri ile birlikte bu müdahaleyi engellemek, bu müdahale karşısında ortak tavır sergilemek için yakın istişare içinde olması önemli.

"Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, İran dörtlüsünün olduğu bir zirve yapmak lazım"

Ziyaretimizin bence zamanlama açısından iki önemli boyutu vardı. Birisi yarın Umman'da başlayacak olan İran-Amerika müzakereleri. Çok detaylı konuştuk. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan ve Mısır'a yaptığı ziyaretler. Bence son derece doğru zamanda yapılmış, daha önce de Somali- Somaliland krizinde ifade etmiştim; 'Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan arasında bir Kızıldeniz bağlamlı ve bölge bağlamlı bir işbirliği zemini var' diye, bu ziyaretlerin çok doğru zamanda yapıldığına inanıyorum. ve Sayın Büyükelçi ile de paylaştım. Gönlümden geçen ve olması gerektiğini düşündüğüm husus ise Türkiye'de ve herhangi bir ülkede; Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, İran dörtlüsünün olduğu ve diğer bölge ülkelerinde katıldığı bir bölge zirvesini yapmak lazım.

"İstikrar içinde bir bölge için hep beraber çalışmak zorundayız"

Ben Sayın Büyükelçi üzerinden İran Cumhurbaşkanı ve bütün değerli dostlarımıza da bölgenin kaderinin birlikte şekillendirilmesi için böyle bir bölge zirvesi yapılmasının doğru olacağı şeklindeki kanaatimi de ifade ettim. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir İran ve güçlü bir bölge, istikrar içinde bir bölge için hep beraber çalışmak zorundayız. Görevlerimiz ne olursa olsun ben Türkiye-İran dostluğu için bundan sonra da arkadaşlarım da TBMM'de gerekli çalışmaları yapacaklar. Bunu her zaman destekleyeceğiz ve kim olursa olsun bölgeye dışarıdan yapılan müdahalelere ve İsrail'in saldırgan tutumu karşısında da birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

