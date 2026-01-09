Davutoğlu'ndan Trump'a Tepki

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak girişiminin Danimarka'nın toprak bütünlüğünün ihlali anlamına geldiğini belirterek, "NATO üyesi bir ülkenin toprak bütünlüğü ilk kez dışarıdan değil, bir başka NATO üyesi ülke tarafından açıkça tehdit edilmektedir. Danimarka, konuyu bir AB-ABD ihtilafı olarak değil, bir NATO meselesi olarak görmeli ve 'toprak bütünlüğüne' atıf yapan NATO Anlaşması'nın 4. maddesinden hareketle NATO'yu acil istişare toplantısına çağırmalıdır" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ın Greenland'ı ilhak etme girişimi, sadece BM ilkelerini değil, NATO'nun temel ilkelerini de çiğnemektedir. Bu pervasız girişim, açık bir şekilde NATO üyesi Danimarka'nın toprak bütünlüğünün ihlali anlamına gelmektedir" dedi.

Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Ortada son derece ironik bir durum söz konusudur! NATO'nun caydırıcı gücü dolayısıyla, kurulduğu günden bugüne ittifak üyesi herhangi bir ülke, toprak bütünlüğüyle ilgili NATO dışından böylesi bir tehdide maruz kalmamıştır. NATO üyesi bir ülkenin toprak bütünlüğü ilk kez dışarıdan değil, bir başka NATO üyesi ülke tarafından açıkça tehdit edilmektedir. Danimarka, konuyu bir AB-ABD ihtilafı olarak değil, bir NATO meselesi olarak görmeli ve 'toprak bütünlüğüne' atıf yapan NATO Anlaşması'nın 4. maddesinden hareketle NATO'yu acil istişare toplantısına çağırmalıdır."